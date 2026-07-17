Скандал с ТЦК в Харькове дошел до ЕСПЧ, раненые дети — итоги 17 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 июля.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Нападение на женщину произошло еще в марте прошлого года в Киевском ТЦК, куда она приехала оказать правовую помощь задержанному клиенту. Защитницу избили так, что после операций и длительного лечения она получила третью группу инвалидности. Хотя прошло уже больше года, виновных до сих пор не нашли и даже не допросили работников ТЦК, утверждает омбудсмен со ссылкой на потерпевшую. ДБР уже открыло дело против самих полицейских — по поводу возможной служебной халатности. Лубинец сообщил, что за последние два года в Харьковской области зафиксировали 17 фактов применения физической силы к адвокатам. В ряде случаев имели место психологическое давление и угрозы мобилизации.

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8-летний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки — ранение стеклом, а 13-летней девочки — острый шок. Также ранения стеклом получил мужчина. Еще четыре КАБа россияне сбросили утром на окраине села Мироновка Золочевской громады. Там были повреждены дома и сети. Харьков днем ​​атаковали БпЛА. В промзоне Основянского района упала «молния». Позже два дрона ударили по Киевскому району, причем один из них попал в частный дом. Еще один БпЛА свалился в Салтовском районе.

Эти слухи он не опроверг и не подтвердил. А ответил коротко: остается мэром Харькова, а комментировать кулуарные разговоры не хочет. В эфире телемарафона коснулись вопросов безопасности, в том числе атаки FPV на оптоволокне. Мэр констатировал, что радиус действия таких дронов достигает 40 км, что позволяет доставать до жилых кварталов. В целом, тактика россиян неизменна: они бьют по инфраструктуре, предприятиям и зонам отдыха, используя КАБы и БпЛА. Главным укрытием остается работающее круглосуточно метро. Кроме того, в Харькове обустроили 14 безопасных остановок общественного транспорта и около 3 тысяч простейших укрытий во всех районах города.

Вина женщины в госизмене и оправдывании агрессии РФ была полностью доказана, сообщили в облуправлениях СБУ и прокуратуры. В поле зрения оккупантов женщина попала из-за своих прокремлевских комментариев в телеграмм-чатах. В 2023-2024 годах по заданию куратора она объезжала город, выискивая оборонные заводы, а также фиксировала последствия прилетов для корректировки новых атак. Одновременно в телеграмме она призвала к захвату Харькова.

Вместе с командованием 10-го армейского корпуса и комбригами он разобрал оперативную обстановку и определил шаги по улучшению ситуации в Купянске и его окрестностях. По словам главкома, оккупанты продолжают атаковать малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть в городскую застройку. Защитники проводят контрдиверсионные мероприятия и постепенно вытесняют противника, отметил Сырский. По результатам поездки он принял решение усилить подразделения дополнительным вооружением, прежде всего ударными беспилотниками. Ситуация на направлении остается сложной, но защитники держат строй, подытожил главком.

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