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По Харькову ударил вражеский БпЛА

Происшествия 12:57   17.07.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударил вражеский БпЛА Фото: Харьковский горсовет

Попадания вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 12:50. Детали выясняют.

Отметим, что около 12:00 попадание вражеского БпЛА типа «Молния» по промзоне зафиксировали в Основянском районе. Обошлось без пострадавших.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что город находится под постоянными обстрелами со стороны РФ. Он призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытие. По его словам, сейчас россияне начали активно атаковать FPV-дронами на оптоволокне. «К сожалению, они разработали такую ​​технологию, что дрон на оптоволокне может долетать на расстояние примерно до 40 км, этого хватает, чтобы попадать по пригороду Харькова и по городу», – подчеркнул Терехов.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе.".