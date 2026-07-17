По Харькову ударил вражеский БпЛА

Попадания вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 12:50. Детали выясняют.

Отметим, что около 12:00 попадание вражеского БпЛА типа «Молния» по промзоне зафиксировали в Основянском районе. Обошлось без пострадавших.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что город находится под постоянными обстрелами со стороны РФ. Он призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытие. По его словам, сейчас россияне начали активно атаковать FPV-дронами на оптоволокне. «К сожалению, они разработали такую ​​технологию, что дрон на оптоволокне может долетать на расстояние примерно до 40 км, этого хватает, чтобы попадать по пригороду Харькова и по городу», – подчеркнул Терехов.