Ряд электричек «Харьков – Дергачи» отменили до понедельника: причины

На Харьковщине в связи с влиянием боевых действий, повреждением инфраструктуры и из-за технических причин отменили более 10 пригородных и технических поездов, сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Подобные ограничения будут действовать с 17 по 20 июля, уточнил он. Речь идет о таких поездах:

Nº 7652(тех.) Харьков-Пасс (05:01) — Дергачи (05:21);

Nº 6021 Дергачи (05:37) – Харьков-Пасс (06:07);

Nº 7648(тех.) Харьков-Пасс (06:23) — Дергачи (06:43);

Nº 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (7:28);

Nº 6004 Харьков-Пасс. (07:40) – Дергачи (08:14);

Nº 6005 Дергачи (08:30) – Харьков-Пасс. (09:00);

Nº 6006 Харьков-Пасс. (09:36) — Дергачи (10:09);

Nº 6007 Дергачи (10:25) – Харьков-Пасс. (10:55);

Nº 6012 Харьков-Пасс. (17:17) – Дергачи (17:52);

Nº 6013 Дергачи (18:07) – Харьков-Пасс. (18:37);

Nº 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33):

Nº 6015 Дергачи (19:45) – Харьков-Пасс. (20:15).

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации безопасности в Харьковской области задерживаются некоторые электрички. Так на полтора часа задерживались следующие рейсы: №6683 Мерефа – Берестин, №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский, №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский.