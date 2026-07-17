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Ряд электричек «Харьков – Дергачи» отменили до понедельника: причины

Общество 12:20   17.07.2026
Виктория Яковенко
Ряд электричек «Харьков – Дергачи» отменили до понедельника: причины Фото: Александр Гололобов

На Харьковщине в связи с влиянием боевых действий, повреждением инфраструктуры и из-за технических причин отменили более 10 пригородных и технических поездов, сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Подобные ограничения будут действовать с 17 по 20 июля, уточнил он. Речь идет о таких поездах:

  • Nº 7652(тех.) Харьков-Пасс (05:01) — Дергачи (05:21);
  • Nº 6021 Дергачи (05:37) – Харьков-Пасс (06:07);
  • Nº 7648(тех.) Харьков-Пасс (06:23) — Дергачи (06:43);
  • Nº 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (7:28);
  • Nº 6004 Харьков-Пасс. (07:40) – Дергачи (08:14);
  • Nº 6005 Дергачи (08:30) – Харьков-Пасс. (09:00);
  • Nº 6006 Харьков-Пасс. (09:36) — Дергачи (10:09);
  • Nº 6007 Дергачи (10:25) – Харьков-Пасс. (10:55);
  • Nº 6012 Харьков-Пасс. (17:17) – Дергачи (17:52);
  • Nº 6013 Дергачи (18:07) – Харьков-Пасс. (18:37);
  • Nº 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33):
  • Nº 6015 Дергачи (19:45) – Харьков-Пасс. (20:15).

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации безопасности в Харьковской области задерживаются некоторые электрички. Так на полтора часа задерживались следующие рейсы: №6683 Мерефа – Берестин, №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский, №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в связи с влиянием боевых действий, повреждением инфраструктуры и из-за технических причин отменили более 10 пригородных и технических поездов".