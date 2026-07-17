Харьковчанка могла передавать мошенникам банковские данные клиентов

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 37-летнюю харьковчанку подозревают в продаже мошенникам персональных данных владельцев банковских карточек.

Это, объяснили в СБУ, помогало мошенникам выводить и легализировать средства потерпевших.

«Для этого фигурантка администрировала Telegram-канал, через который скупала и продавала реквизиты банковских карт и данные для доступа к мобильному банкингу. Значительную часть конфиденциальной информации она за деньги получала от дельцов, предварительно незаконно завладевших персональными данными клиентов украинских банков. В дальнейшем женщина «с наваром» перепродавала данные другим мошенникам, которые затем использовали эти банковские карты для вывода незаконно полученных средств от жертв мошеннических сделок и снятия наличных денег в банкоматах», – установили силовики.

В СБУ установили как минимум десять фактов незаконной передачи конфиденциальной банковской информации.

«На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах)», – добавили в СБУ.