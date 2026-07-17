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Харьковчанка могла передавать мошенникам банковские данные клиентов

Происшествия 12:00   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанка могла передавать мошенникам банковские данные клиентов

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 37-летнюю харьковчанку подозревают в продаже мошенникам персональных данных владельцев банковских карточек.

Это, объяснили в СБУ, помогало мошенникам выводить и легализировать средства потерпевших.

«Для этого фигурантка администрировала Telegram-канал, через который скупала и продавала реквизиты банковских карт и данные для доступа к мобильному банкингу. Значительную часть конфиденциальной информации она за деньги получала от дельцов, предварительно незаконно завладевших персональными данными клиентов украинских банков. В дальнейшем женщина «с наваром» перепродавала данные другим мошенникам, которые затем использовали эти банковские карты для вывода незаконно полученных средств от жертв мошеннических сделок и снятия наличных денег в банкоматах», – установили силовики.

В СБУ установили как минимум десять фактов незаконной передачи конфиденциальной банковской информации.

«На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах)», – добавили в СБУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 37-летнюю харьковчанку подозревают в продаже мошенникам персональных данных владельцев банковских карточек.".