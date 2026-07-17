Синегубов сообщил о пострадавших в результате вражеских обстрелов области

В результате обстрелов Харькова и 23 населенных пунктов области есть погибший, а также 14 пострадавших, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Высокий погиб 35-летний мужчина, пострадали женщины 64 и 34 лет, мужчины 36, 39, 35 лет; в пос. Золочев пострадали женщины 71 и 64 лет и мужчины 69 и 65 лет; в г. Богодухов пострадали мужчины 21, 18 и 19 лет; в г. Харьков получил ранения 50-летний мужчина; в с. Вишневое Старосалтовской громады ранена 74-летняя женщина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по региону ударило такое вооружение:

ракета;

три БпЛА типа «Герань-2»;

15 БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

27 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.