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Синегубов сообщил о пострадавших в результате вражеских обстрелов области

Происшествия 09:05   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил о пострадавших в результате вражеских обстрелов области

В результате обстрелов Харькова и 23 населенных пунктов области есть погибший, а также 14 пострадавших, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Высокий погиб 35-летний мужчина, пострадали женщины 64 и 34 лет, мужчины 36, 39, 35 лет; в пос. Золочев пострадали женщины 71 и 64 лет и мужчины 69 и 65 лет; в г. Богодухов пострадали мужчины 21, 18 и 19 лет; в г. Харьков получил ранения 50-летний мужчина; в с. Вишневое Старосалтовской громады ранена 74-летняя женщина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • 15 БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 27 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харькова и 23 населенных пунктов области есть погибший, а также 14 пострадавших, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".