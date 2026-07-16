Стало известно об ещё одном «прилёте» БпЛА по Харькову, ещё днём (видео)

«Прилет» беспилотника зафиксировали в Киевском районе Харькова днём 16 июля.

БпЛА попал в гараж на территории частного домовладения, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возник пожар площадью 100 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили огонь и предотвратили распространение пламени на дом. Предварительно, пострадал 40-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 16 июля военные РФ атаковали три района Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, «Шахедами». В Немышлянском районе беспилотник упал на территории частного домовладения — горела хозяйственная постройка. В Шевченковском районе «Шахеды» ударили по Центральному парку и гаражному кооперативу. О пострадавших не информировали. Около 19:30 Терехов сообщил, что БпЛА упал на берегу реки в Холодногорском районе. 50-летний мужчина получил осколочное ранение.

Около 07:00 БпЛА попал по территории гражданского предприятия в поселке Высокий. Погиб 35-летний охранник. Осколками задело маршрутку «Лозовая-Харьков», которая проезжала рядом. Четверо пассажиров получили ранения, а водитель отделался острым шоком. В поселке Слатино около 04:00 «Молния» влетела в балкон одной из квартир, где и разорвалась. Спасатели потушили пожар. К счастью, никто не пострадал.