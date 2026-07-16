Автобус с пассажирами попал под удар БпЛА в Высоком – есть раненые

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что около 06:40 россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2» по поселку Высокий.

«Попадание зафиксировано на территории гражданского предприятия. В момент атаки мимо места удара проезжал микроавтобус, поврежденный обломками», – пишут в прокуратуре.

Ранения получили четыре пассажира. У водителя – острая реакция на стресс, от госпитализации он отказался.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что за сутки из-за ударов РФ пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок. В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области. Об этом информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.