Трамваи и троллейбусы 16 июля изменят маршруты в некоторых районах Харькова

В четверг, 16 июля, трамваи №5 и 8 временно изменят маршруты, а троллейбус №6 — интервал движения, сообщает Харьковский горсовет.

С 9:00 до 19:00 16 июля не будут ходить трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от РК «Ул. Одесская» до ул. Мухачева и троллейбусы без достаточного запаса автономного хода на ул. Павла Тычины, ул. Деповский, ул. Южнопроектный.

Это связано с работами энергетиков, пояснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время трамваи №5 и 8 будут ходить к разворотному кругу «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»). В то же время часть троллейбусов №6 будет курсировать по основному маршруту за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Университетская» в разворотный круг «Парк «Встреча».

Пока не будут ходить трамваи, будет работать временный автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.

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