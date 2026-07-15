Трамваї і тролейбуси 16 липня змінять маршрути в деяких районах Харкова

У четвер, 16 липня, трамваї №5 і 8 тимчасово змінять маршрути, а тролейбус №6 – інтервал руху, повідомляє Харківська міськрада.

З 9:00 до 19:00 16 липня не ходитимуть трамваї на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від РК «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, і тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській, вул. Південнопроєктній.

Це пов’язано з роботами енергетиків, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї №5 і 8 ходитимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»). Водночас частина тролейбусів №6 курсуватиме за основним маршрутом коштом автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».

Поки не ходитимуть трамваї, працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.

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