Новини Харкова — головне 15 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

Як пройшла ніч у Харкові та області

Спочатку тривогу в Харкові оголосили о 00:10 через загрозу ударів БпЛА. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, безпілотники рухалися зі східної частини регіону в бік західної. О 01:10 оголосили відбій, а вже о 01:54 тривогу відновили. Цього разу українські захисники зафіксували безпілотники у сусідніх областях – Полтавській та Сумській.

Незабаром БпЛА взяли курс на Харків. Проте інформації про “прильоти” у місті не було. Вже під ранок, о 04:35, дали відбій. Даних про нові загрози та цілі станом на 07:30 немає.