15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові

З 8:00 до 17:00 15 липня обмежать рух транспорту на вул. Сонячний на ділянці вул. Єдності до вул. Амосова, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з необхідністю ремонту асфальтобетонного покриття дороги, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Пропуск транспорту організують вільною від ремонту смугою руху.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, частина дороги Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка тимчасово буде непроїзна. Причина – в аварійному стані водопропускної труби на ділянці км 89+160 – км 97+013.