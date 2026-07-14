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15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові

Транспорт 17:45   14.07.2026
Оксана Якушко
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові Фото: ХМР

З 8:00 до 17:00 15 липня обмежать рух транспорту на вул. Сонячний на ділянці вул. Єдності до вул. Амосова, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з необхідністю ремонту асфальтобетонного покриття дороги, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Пропуск транспорту організують вільною від ремонту смугою руху.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, частина дороги Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка тимчасово буде непроїзна. Причина – в аварійному стані водопропускної труби на ділянці км 89+160 – км 97+013.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 17:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:00 до 17:00 15 липня обмежать рух транспорту на вул. Сонячний на ділянці вул. Єдності до вул. Амосова, повідомляє Харківська міськрада.".