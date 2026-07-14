“Для людей буде безкоштовно”: в онкоцентрі Харкова запустили унікальний апарат

В онкоцентрі Харкова ввели в експлуатацію перший лінійний прискорювач для променевої терапії. Сучасний медичний апарат вартістю близько 60 мільйонів гривень Харківщина отримала від Мінздоров’я, а спеціальний захисний бункер під це високопроменеве обладнання підготували за кошти обласного бюджету.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, апарат такого високого класу з’явився у регіоні вперше.

«Запрацював фактично перший лінійний прискорювач у відділенні променевої терапії. Наразі знаходиться не такий новий, м’яко кажучи, в медрадіології в певному інституті, однак такого рівня, такого класу апарат — він перший. Лінійний прискорювач поставлений нам за кошти МОЗу, профільного міністерства. Там близько 60 мільйонів гривень», — розповів Синєгубов.

Лінійний прискорювач розмістили у захисному бункері. Його облаштували коштом обласного бюджету й також оновили інженерні мережі, системи електропостачання, вентиляції та іншу необхідну інфраструктуру.

Для повноцінної роботи комплексу у вересні в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп’ютерний томограф, окремий бункер під який готовий уже майже на 90%.

«Лише один приватний розміточний КТ перебував на території Харківської області. Єдиний. І то приватний. Зараз цей спектр послуг буде надавати повністю держава через обласний наш заклад за кошти НСЗУ. Тобто для людей ця послуга буде безкоштовною», — наголосив Синєгубов.

Медики онкоцентру вже пройшли навчання та отримали необхідні сертифікати, планове лікування пацієнтів розпочнеться найближчими днями. Завдяки встановленим генераторам та акумуляторам обладнання зможе безперебійно працювати навіть під час блекаутів.

Директор Обласного центру онкології Віктор Лихман наголошує, що новий апарат дозволить значно полегшити процес лікування та вберегти здорові тканини пацієнтів від надмірного опромінення.

«Близько 80% пацієнтів в комплексній терапії потребують саме променевої терапії, і на цьому обладнанні ця променева терапія значно якісніша, як це було до цього, — говорить Лихман. — Він дозволяє більш точно, більш локально впливати на пухлину. Неважливо, яка вона по конфігурації в 3D-плануванні. І саме для цього потрібен розміточний так званий КТ-апарат, який фіксує цю зону, передає її на це обладнання, і ми вже опромінюємо точково. Тому і токсичність значно зменшується лікування, і прискорення одужання значне».

Оскільки онкоцентр щороку приймає близько 120 тисяч пацієнтів, одного прискорювача для регіону вкрай замало. У ХОВА підкреслюють, що для закриття всіх потреб області необхідно запустити щонайменше три такі високотехнологічні установки. Наступні одиниці дороговартісного обладнання планують монтувати безпосередньо у захищеному підземному корпусі закладу.