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Куп’янськ став кілзоною, більша частина міста під контролем СОУ – Бутусов 📹

Фронт 12:41   14.07.2026
Вікторія Яковенко
Куп’янськ став кілзоною, більша частина міста під контролем СОУ – Бутусов 📹

Про важкі бої в районі Куп’янська розповів український журналіст та військовий «Хартії» Юрій Бутусов. Він констатує: якийсь стійкий контроль тут неможливий, і пояснив чому.

«Куп’янськ уже насправді давно залишається сірою зоною, куди заходять з нашого боку групи піхоти, працюють там. Ми контролюємо більшу частину міста, але заходять і групи ворога. Росіяни контролюють Куп’янськ силами БпЛА в першу чергу, артилерією, і, фактично, це перетворено на кілзону, яка знаходиться за кілька кілометрів від російських позицій, і в цій кілзоні вже якийсь стійкий контроль неможливий. Піхота з однієї і з іншої сторони ховається в підвалах, пересувається приховано, веде бойові дії малими групами, і зараз Куп’янськ просто перетворився на зону боїв. У ворога там немає переваги, наземні шляхи ми постійно, регулярно перекриваємо, завдаємо втрати. Але певні маршрути ворог намагається постійно використовувати, щоб підкидати туди постійно одну-дві людини», – зазначає Бутусов в інтервʼю «Українській правді».

Відео: Українська правда

Така ситуація не тільки в районі Куп’янська, а й на інших ділянках на Оскільському фронті, продовжує він. Каже: ворог намагається всюди зрізати українські плацдарми на лівому березі Осколу.

«І так само ворог намагається постійно створити свої плацдарми і розширити їх на правому березі Осколу. Там постійно йдуть важкі бої. В цьому районі на Харківщині діє групування військ «Захід». Це Московські західні воєнні округи РФ. Вони дуже добре забезпечуються і поповненням, і особливо технічними засобами, в першу чергу дронами. Ворог тут діє, намагається проривати фронт і вести оборону великими силами БпЛА. Має велику кількість позицій, нам не поступається в цьому компоненті. І має певну перевагу по артилерії», – розповів військовослужбовець.

Він додав, що СОУ намагаються використати деякі переваги тактичного становища. Також пробують йти вперед та не відають ініціативу окупантам.

«Перевага ворога полягає в тому, що за деякий час до того, як ми туди зайшли, на лівому березі Осколу був створений великий позиційний район з десятками позицій БпЛА і артилерії, де і ворог за рахунок цього зміг прорвати нашу оборону і відсунути наші війська від берега Осколу на деяких ділянках. І зараз в обороні відбиваємо ворожі атаки, для того, щоб ворог не міг розширювати свій плацдарм. І намагаємось покращити наше становище, щоб там, де ворог зарвався і дуже далеко вліз, щоб зрізати ці напрямки просування, вибити ворога назад», – підкреслив Бутусов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми


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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про важкі бої в районі Куп’янська розповів український журналіст та військовий «Хартії» Юрій Бутусов. Він констатує: якийсь стійкий контроль тут неможливий, і пояснив чому.".