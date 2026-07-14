У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували

У Харківській облпрокуратурі повідомили подробиці обстрілів Харківщини. За даними правоохоронців, росіяни атакували населені пункти безпілотниками різних типів.

Так, близько 23:40 ворог масовано атакував БпЛА типу “Герань-2” Солоницівську громаду.

“У селищі Солоницівка зафіксовано влучання по території домоволодіння. Один чоловік дістав численні поранення та був госпіталізований. Ще п’ятеро людей, у тому числі 11-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес і легких тілесних ушкоджень. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, АЗС, автомобілі тощо. У селі Подвірки внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію”, – передають у прокуратурі.

Вже о 02:06 ворожий БаЛА “Ланцет” вдарив по території автотранспортного підприємства у Богодухові. В результаті спалахнули чотири автобуси.

Крім того, напередодні ввечері росіяни випустили БпЛА “Італмас” по Золочеву. Там пошкоджена адмінбудівля та магазин. Постраждали дві жінки.