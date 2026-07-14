У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС

За добу в регіоні вирували 25 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів у Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

“Внаслідок ворожих атак горіли АЗС, дах і перекриття нежитлової будівлі, автомобіль, а також автобуси. Постраждали сім людей, серед них — одна дитина”, – уточнюють у ДСНС.

У Немишлянському районі внаслідок побутової пожежі спалахнули речі та балкон на площі 10 квадратних метрів. У вогні постраждав чоловік.

Також у природних екосистемах вирували шість пожеж на площі близько семи гектарів.