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У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС

Події 09:47   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС

За добу в регіоні вирували 25 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів у Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

“Внаслідок ворожих атак горіли АЗС, дах і перекриття нежитлової будівлі, автомобіль, а також автобуси. Постраждали сім людей, серед них — одна дитина”, – уточнюють у ДСНС.

У Немишлянському районі внаслідок побутової пожежі спалахнули речі та балкон на площі 10 квадратних метрів. У вогні постраждав чоловік.

Також у природних екосистемах вирували шість пожеж на площі близько семи гектарів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 09:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в регіоні вирували 25 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".