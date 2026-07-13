Без тендерів та бюрократії: ДСНС терміново рятує унікальну будівлю в Харкові

Будівля Художнього музею в Харкові, зведена на початку XX століття за проєктом видатного архітектора Олексія Бекетова, опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня. Щоб не втрачати місяці на бюрократію та тендери, ХОВА спільно з МВС залучили до екстреної консервації підрозділи ДСНС. Рятувальники Харківщини та Сумщини розчищають сотні квадратних метрів понівеченої покрівлі, щоби закрити будівлю від негоди.

Кадри порятунку цінних експонатів раніше сколихнули мережу: того недільного вечора всі, хто опинився на місці «прильоту» — надзвичайники, комунальники, волонтери та міський голова — поспіхом спускали картини в укриття.

«Це не падіння уламків, це цілеспрямований удар», — наголосив тоді мер Харкова Ігор Терехов.

<br />

“Приліт” спричинив масштабну пожежу в будівлі, яка є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення. Заступник директора Художнього музею Сергій Шаповал згадує: «Дерев’яні перекриття, дерев’яні перегородки. Загоряння було суцільне».

З вогнем, який охопив близько 1200 квадратних метрів, рятувальники боролися під постійною загрозою повторних ударів. Руйнування покрівлі виявилися катастрофічними.



«Ми не можемо чекати, тому що об’єкт культурної спадщини просто буде руйнуватися», — пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Тож було ухвалено рішення про негайну консервацію. Щоб не втрачати час на проведення тривалих тендерних процедур та пошук підрядників, до робіт оперативно залучили підрозділи ДСНС.

«Це узгоджена позиція з міністром внутрішніх справ, за що я дуже дякую. На першому етапі ми маємо закрити дах повністю, щоб зберегти цю будівлю від подальшого руйнування під опадами. Далі позакриваємо віконні отвори», — зазначив очільник ХОВА.

Будівельними матеріалами для проведення робіт рятувальників повністю забезпечує ХОВА. Надзвичайники вже встигли розчистити близько 700 квадратних метрів пошкодженої покрівлі. Проте процес ускладнюється безпековою ситуацією — через постійні повітряні тривоги працівникам доводиться щоразу переривати роботу й спускатися в укриття.

Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов розповів: «Безумовно, будівля потребує того, щоб її законсервували. На допомогу рятувальникам Харківщини прибули наші з міжрегіонального центру швидкого реагування “Суми”. Прибуло 20 співробітників, чотири одиниці техніки. Плануємо протягом двох тижнів повністю провести роботи з консервації, знову ж таки, з урахуванням безпекової складової».

Попри те, що своєчасна евакуація експонатів допомогла уникнути катастрофи, без втрат не обійшлося. Втім, вони виявилися вдесятеро меншими, ніж оцінювали одразу після атаки.

«Уже ця цифра на щастя становить близько 100 одиниць радянської графіки, близько 50 одиниць з фонду тимчасового збереження, ну і також близько 30 музейних предметів — але це від замокання, це живопис радянського періоду. Безповоротні втрати — це в основному буде радянська графіка, це приблизно 30-50 одиниць, але цифра не точна», — повідомив заступник директора департаменту культури і туризму ХОВА Олександр Костін.

Головні шедеври колекції вдалося вберегти завдяки завчасним безпековим заходам. Шаповал зазначає: «Усе було вже евакуйовано. Винесено, транспортовано в більш безпечні міста України у 2022, 2023 та 2024 роках».

За інформацією ХОВА, евакуація культурних цінностей проходила загалом у три черги. «Усі ці видатні твори, можна сказати, там — Рєпін, Айвазовський, Тарас Шевченко, Альберт Дюрер, тобто все західноєвропейське мистецтво — всі ці музейні предмети, вони убезпечені. Вони поза межами Харківської області», — підкреслив Костін.

Ще понад 10 тисяч експонатів Художнього музею досі лишається в регіоні, в інших місцях, які з очевидних причин не називають. Це не повноцінні бомбосховища, а скоріше схованки. Є там і такі культурні об’єкти, які у принципі не можна чіпати та вивозити з Харківщини через ризики пошкодити.

«У нас немає жодного бомбосховища для об’єктів культурної спадщини. І в таких ось музеях такого не передбачено. У нас є вже певний проєкт, це перший проєкт в країні, який ми пропонуємо збудувати як повноцінне бомбосховище для об’єктів культурної спадщини. Попередня кошторисна вартість — 250 млн грн. Ми вже направили листи до уряду, до Кабінету міністрів України з такою пропозицією», — розповів Синєгубов.

Однак фінансування обмежене, визнає Синєгубов, й наразі пріоритетом є безпека дітей. Тож поки не йдеться й про відновлення Художнього музею, лише про консервацію. Загалом на Харківщині через російські атаки пошкоджено або знищено вже понад 300 пам’яток культури.