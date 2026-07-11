Відновлення музею Сковороди: що вже зробили, у скільки оцінили реставрацію

Музей Сковороди на Харківщині, зруйнований прямим влучанням ворожої ракети у травні 2022 року, повністю накрили захисним укриттям. Заступник директора департаменту культури і туризму Олександр Костін повідомив, що вже розроблений проєкт реставрації будівлі.

“В межах співпраці з ЮНЕСКО наприкінці 2025 року було проведено консерваційні роботи, тобто встановлене укриття. Повністю пам’ятка на сьогодні вкрита. Є розроблений проєкт за державні кошти, проєкт реставрації. Цей проєкт внесений в систему DREAM. Також проводяться заходи, щоб в межах цього проєкту зробити додаткові консерваційні роботи. Відпрацьовується питання з донорами, з Міністерством культури України. До речі, додатково там частково був пошкоджений цей дах, ворог знову там поряд завдав удару. Але зараз ЮНЕСКО нам сказало, що ті пошкодження також будуть усунуті”, – сказав Костін, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Він уточнив, що у 40 млн грн оцінили реставрацію будівлі. Костін також припускає, що проєкт відновлення, розроблений торік, можливо, потребуватиме коригування.

“У межах цього проєкта також передбачена частина, ну, один із етапів – це укріплення стін. Це питання, тому що зараз про повну реставрацію мова не йде, але провести ті роботи додаткові, які сприятимуть збереженню пам’ятки, то це потрібно робити. Ну, на сьогодні погіршилась безпекова ситуація, і це також один із чинників, який може вплинути”, – зазначив Костін.

Нагадаємо, що музей Сковороди було зруйновано прямим влучанням ворожої ракети увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце.