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Кому готові платити до 50 тисяч гривень: ХОВА назвала топ вакансії

Суспільство 11:42   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кому готові платити до 50 тисяч гривень: ХОВА назвала топ вакансії

У пресслужбі ХОВА пишуть, що станом на 9 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2403 вакансії.

У топ-10 вакансій тижня увійшли:

1. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.
2. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів – 40 000 грн.
3. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 000 грн.
4. Лікар-психіатр – 34 300 грн.
5. Керуючий рестораном – 30 000 грн.
6. Спеціаліст державної служби – 28 100 грн.
7. Оператор чесального устаткування – 27 000 грн.
8. Апаратник оброблення зерна – 25 000 грн.
9. Бармен – 23 000 грн.
10. Секретар суду – 22 500 грн.

З повним списком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА пишуть, що станом на 9 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2403 вакансії.".