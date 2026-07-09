Кому готові платити до 50 тисяч гривень: ХОВА назвала топ вакансії

У пресслужбі ХОВА пишуть, що станом на 9 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2403 вакансії.

У топ-10 вакансій тижня увійшли:

1. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.

2. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів – 40 000 грн.

3. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 000 грн.

4. Лікар-психіатр – 34 300 грн.

5. Керуючий рестораном – 30 000 грн.

6. Спеціаліст державної служби – 28 100 грн.

7. Оператор чесального устаткування – 27 000 грн.

8. Апаратник оброблення зерна – 25 000 грн.

9. Бармен – 23 000 грн.

10. Секретар суду – 22 500 грн.

З повним списком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.