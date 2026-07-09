Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: ХОВА назвала топ вакансии

В пресс-службе ХОВА пишут, что по состоянию на 9 июля, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2403 вакансии.

В топ-10 вакансий недели вошли:

1. Специалист-юрисконсульт – 50 000 грн.

2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобилей – 40 000 грн.

3. Менеджер по внешнеэкономической деятельности – 35000 грн.

4. Врач-психиатр – 34 300 грн.

5. Управляющий рестораном – 30 000 грн.

6. Специалист государственной службы – 28 100 грн.

7. Оператор чесального оборудования – 27 000 грн.

8. Аппаратчик обработки зерна – 25 000 грн.

9. Бармен – 23 000 грн.

10. Секретарь суда – 22 500 грн.

С полным списком актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729.