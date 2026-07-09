Live

Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: ХОВА назвала топ вакансии

Общество 11:42   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: ХОВА назвала топ вакансии

В пресс-службе ХОВА пишут, что по состоянию на 9 июля, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2403 вакансии.

В топ-10 вакансий недели вошли:

1. Специалист-юрисконсульт – 50 000 грн.
2. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобилей – 40 000 грн.
3. Менеджер по внешнеэкономической деятельности – 35000 грн.
4. Врач-психиатр – 34 300 грн.
5. Управляющий рестораном – 30 000 грн.
6. Специалист государственной службы – 28 100 грн.
7. Оператор чесального оборудования – 27 000 грн.
8. Аппаратчик обработки зерна – 25 000 грн.
9. Бармен – 23 000 грн.
10. Секретарь суда – 22 500 грн.

С полным списком актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729.

Читайте также: СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
09.07.2026, 12:28
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
09.07.2026, 09:50
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
08.07.2026, 21:59
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026, 22:09
Почему организм реагирует на травму болью и воспалением
Почему организм реагирует на травму болью и воспалением
09.07.2026, 12:41

Новости по теме:

09.07.2026
Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине
09.07.2026
СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась
09.07.2026
Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших
09.07.2026
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
08.07.2026
Модернизация медучреждений: десятки кроватей передали больнице в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: ХОВА назвала топ вакансии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА пишут, что по состоянию на 9 июля, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2403…".