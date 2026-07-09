Live

Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине

Украина 08:30   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали четыре боя, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться два раза в районе Гоптовки.

На Купянском – ВСУ отбили два штурма РФ около Новоплатоновки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 268 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9705 дронов-камикадзе и осуществили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен (фото/видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
08.07.2026, 21:59
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026, 22:09
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
08.07.2026, 23:00
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹
08.07.2026, 17:57
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
09.07.2026, 08:30

Новости по теме:

08.07.2026
Что становится целями россиян на Харьковщине в последнее время – данные НПУ
08.07.2026
«Рисовали» фальшивые диагнозы: четырех врачей подозревают на Харьковщине — СБУ
08.07.2026
Умерли почетный гражданин Харьковщины и экс-депутат облсовета
08.07.2026
Ремонт трассы М-18 набирает обороты: где сейчас идут работы на Харьковщине 📷
08.07.2026
Где атаковал враг на Харьковщине – данные Генштаба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали четыре боя, пишут в Генштабе ВСУ.".