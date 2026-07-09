Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали четыре боя, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться два раза в районе Гоптовки.

На Купянском – ВСУ отбили два штурма РФ около Новоплатоновки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 268 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9705 дронов-камикадзе и осуществили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: