Как скоро снизится цена на бензин в Украине – объяснение экономиста

Цена на бензин не росла так стремительно, как на нефть, потому и падать будет медленно, пояснил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Похоже, что война США и Израиля с Ираном подходит к концу, как и кризис в Ормузском проливе. Сегодня цена на самую дорогую российскую нефть марки Brent колеблется в пределах $72–$76 за баррель – на уровне до полномасштабного вторжения. Но, несмотря на ощутимое удешевление нефти, цена на бензин пока держится.

«В 2026 году было существенное повышение цен на нефть: весной цена достигала $120. В прошлом году нефть стоила около $60, так что мы имели почти двукратный рост цены на черное золото. Бензин А-95 в прошлом году стоил 65 гривен за литр. Сейчас последняя цена в среднем 75 грн/литр. В структуре цены собственно бензина нефть занимает некий процент в дополнение к производству, налогам, транспортировке. И компании в Украине не поднимали вдвое цену на бензин на заправках, рост произошел на четверть», – напомнил Дмитрий Шиян.

Цена на бензин не выросла, как на нефть, поэтому и снижаться будет так же.

«Цены на заправках не будут автоматически копировать цену на нефть. Они будут меняться с лагом в неделю, не быстро, а постепенно. Имеют место так называемые эластичные изменения», – заявил экономист.