Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса

Хотя война в Персидском Заливе идет далеко от Украины, она уже повлияла на цены на горючее и вызвала дефицит азотных удобрений. Специалисты предупреждают о значительном росте цен на все виды товаров и даже не исключают голод. Какие последствия будет иметь топливный кризис для Украины, МГ «Объектив» рассказал доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Из-за кризиса в Персидском Заливе может не оказаться топлива на заправках

Район Персидского залива – важный экономический регион мира из-за добываемой нефти и газа. И значительную часть своего экспорта, а это около 30% всего топлива мира, везли через Ормузский пролив.

Перед атакой США и Израиля на Иран нефть находилась на уровне 65-73 долларов за баррель, напоминает Дмитрий Шиян. Сейчас цена нефти 98 долларов за баррель (снизилась на фоне заявлений о двухнедельном перемирии), а несколько дней назад была 110 долларов за баррель.

«Нефть – это, возможно, наиболее трудно прогнозируемый товар на рынке, даже в спокойное время. А в условиях войны вообще нельзя предположить, что будет дальше. Если ситуация не разрешится положительно через неделю, две или три, то запасы нефти во многих странах иссякнут. Даже США уже задействовали свои стратегические резервы, чтобы стабилизировать цены на топливо. И это не помогло. Потому что хотя США и снабжают себя нефтью, но они находятся в мировом рынке, поэтому трейдеры следят за информацией, поступающей из Персидского залива. Их нефтяные компании не будут удерживать искусственно цены, если они растут в мире. Пока в США топливо уже подорожало почти на 80% на заправках», — описывает ситуацию в мире экономист.

А в Европе тем временем не исключают дефицит топлива подобный тому, что был во время нефтяного кризиса начала 1970-х годов, когда даже на заправках не было бензина и цены в несколько раз выросли.

«Главное, что его физически не было, заправить автомобиль было очень сложно. Пока до этого не дошло, но если ситуация не улучшится, все страны мира почувствуют дефицит топлива», – прогнозирует Дмитрий Шиян.

Запасов топлива в Украине нет, добыча сократилась из-за ударов россиян

Украине будет очень непросто, если ситуация в Персидском Заливе не разрешится в ближайшие недели, честно признает профессор экономики. В результате российских атак полностью разбиты нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. Также россияне неоднократно атаковали газовые и нефтяные скважины в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

«Эта статистика сегодня закрыта, но понятно, что добыча существенно уменьшилась. И топливом нас снабжает Евросоюз. Соответственно, цены на украинском рынке зависят от мирового, от того, какая будет ситуация с горючим в Европе», – говорит Дмитрий Шиян.

Тем временем в Украине началась посевная кампания, и в этот период всегда увеличивалось потребление дизельного топлива. Вдобавок еще и военные действия, которые ни на миг не прекращались.

«Нам нужно обеспечить армию, здесь нельзя как на заправке ждать, пока топливо поступит, нужно все военные нужды автоматически удовлетворять. Дизельное топливо подбирается до 100 гривен за литр. Оно может стать и 150 гривен за литр, если ситуация не улучшится и нефть будет дорожать в дальнейшем. Мы ведь не можем создавать большие резервуары, потому что они находятся под ударами врагов. Компании поняли, что отстраивать нефтехранилища, пока идут военные действия, нет смысла, потому что это большие по размеру объекты, их легко обнаружить и уничтожить. Поэтому украинские топливные поставщики наладили неплохую логистику, привозят топливо, разливают по заправкам – и оно сразу потребляется», — подробно объясняет доктор экономических наук.

Продукты вырастут в цене из-за подорожания топлива и дефицита азотных удобрений

Но и это только верхушка проблем. Экономический кризис, разгоряченный президентом США Дональдом Трампом своими действиями на Ближнем Востоке, набирает обороты. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная продовольственная программа сделали совместное заявление: война в Персидском Заливе уже вызвала резкий рост цен на нефть, газ и удобрения. И вместе с логистическими проблемами это приведет к удорожанию продуктов питания и увеличению продовольственной опасности, которой наиболее подвержены наиболее уязвимые слои населения.

В переводе на понятный язык МВФ и компания предупреждают о голоде. Фермеры и агропроизводители заложат энергетическую составляющую в будущую стоимость зерна, растительного масла и овощей. Потому что рост затрат производителей будет достаточно существенным.

«Я считаю, если дизельное горючее достигнет 100 и даже 150 грн за литр, то соответственно мы будем иметь почти двойную цену относительной той, что была накануне событий в Персидском Заливе. Рост затрат приведет к тому, что производители постараются увеличить цены на продукт. Но мировой рынок сегодня также регулирует цены на продукты питания. И если производитель поднимет цену выше определенного мировым рынком уровня, то продукт могут просто не реализовать. Потому что потребителям будет легче приобрести его в других странах. И в комплексе это автоматически приведет к падению эффективности аграрного производства. Поэтому значительный рост расходов на топливо может поставить фермеров в позицию убыточности. И они либо обанкротятся, то есть прекратят производство, либо значительно снизят свои инвестиции в сельское хозяйство», — описывает нерадостную картину Дмитрий Шиян.

А уменьшение инвестиций автоматически приведет к ухудшению урожая уже в следующем 2027 году.

Помимо удорожания топлива на рост цен на продукты питания повлияет и дефицит азотных удобрений, которые в больших объемах до войны с Ираном производили из природного газа Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ и Бахрейн. Из стран Персидского залива экспортировали около 50% мирового объема карбамида, 30% аммиака, 41% серы, сообщает Fuller Treacy Money.

Недостаток азотных удобрений приведет к падению урожайности культур во многих странах мира, не только в Украине.

Украинские производители азотных удобрений пока не работают из-за войны, поэтому отечественные аграрии вынуждены покупать удобрения за границей по мировым ценам, объяснил профессор экономики.

А рост цен на зерно в перспективе неизбежно приведет к удорожанию кормов для домашних животных и птицы, что скажется на ценах на мясо и яйца.

На фоне всех этих нерадостных перспектив остается надеяться на здравый смысл тех, кто сегодня пытается остановить войну в Персидском Заливе.