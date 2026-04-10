Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА

В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине зарегистрировали 68143 заявления для получения денежной помощи на ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Больше всего обращений поступило от жителей областного центра, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

«Денежную помощь на ремонт жилья уже получили 45172 заявителя. Общая сумма выплат составила почти 4,6 миллиарда гривен. Еще для 1172 человек согласованы компенсации и передано на выплату более 100,6 миллиона гривен», — сообщили в ХОВА.

Там также отметили, что за счет компенсаций в области уже восстановлено 7820 квартир и 7057 домов.

«Комиссии также сформировали 10108 жилищных сертификатов для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 13,6 миллиарда гривен. В Харьковской области приобрели 5566 объектов недвижимости, в том числе 4661 квартиру и 905 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,1 миллиарда гривен, из них уплачено сертификатами – 9,1 миллиарда. Всего уже использовано 7890 сертификатов», – рассказали в ОВА.

Отмечается, что большинство владельцев приобрели жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей приобрела дома в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.