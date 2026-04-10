Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине зарегистрировали 68143 заявления для получения денежной помощи на ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Больше всего обращений поступило от жителей областного центра, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
«Денежную помощь на ремонт жилья уже получили 45172 заявителя. Общая сумма выплат составила почти 4,6 миллиарда гривен. Еще для 1172 человек согласованы компенсации и передано на выплату более 100,6 миллиона гривен», — сообщили в ХОВА.
Там также отметили, что за счет компенсаций в области уже восстановлено 7820 квартир и 7057 домов.
«Комиссии также сформировали 10108 жилищных сертификатов для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 13,6 миллиарда гривен. В Харьковской области приобрели 5566 объектов недвижимости, в том числе 4661 квартиру и 905 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,1 миллиарда гривен, из них уплачено сертификатами – 9,1 миллиарда. Всего уже использовано 7890 сертификатов», – рассказали в ОВА.
Отмечается, что большинство владельцев приобрели жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей приобрела дома в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.
Читайте также: Предприятие на Харьковщине годами не платило за аренду: прокуратура судится
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жилье, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 15:23;