Смертельный удар по Дергачам и стрельба в Харькове — итоги 25 мая

Ракетный удар нанесли россияне по Дергачам. Военный в СОЧ стрелял в воздух в Харькове. Смертельное ДТП произошло в Змиёве на выходных. На станциях метро в Харькове планируют включить музыку. Сад Шевченко теперь с фонтаном и клумбами. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 мая.

Ракета попала в промышленную зону. Осколки разлетелись по территории двух гражданских предприятий, сообщил начальник Дергачёвской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате погибли двое мужчин — 25 и 68 лет. Ещё 17 человек ранены. Все — взрослые, трое — в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Кроме того, несколько жителей Дергачей испытали острую реакцию на стресс. По данным облпрокуратуры, общее количество пострадавших достигло 22. Среди раненых — гражданские работники предприятий, находившиеся в рабочую смену, и местные жители. В ГСЧС уточнили, что из-за удара возник пожар на территории гражданского предприятия. Взрыв повредил складские здания, многоквартирный дом, грузовые и легковые автомобили.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковщины. Инцидент произошёл вечером в воскресенье в Индустриальном районе. По версии следствия, мужчина находился под воздействием алкоголя. Он несколько раз выстрелил в воздух из оружия возле подъезда многоэтажки на улице 92-й Бригады. Нарушителя спокойствия задержали. Сейчас выясняют, где он взял оружие. Уголовное производство возбудили по статье «хулиганство».

Столкнулись BMW X1 и Mazda CX-7. По данным Нацполиции, водитель Mazda выполнял обгон и выехал на встречную полосу на улице Широнинцев. Там он столкнулся с BMW, который поворачивал налево. После этого Mazda вылетела с дороги и врезалась в дерево. 40-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя 41 года довезли до больницы, но там он скончался. Чудом в той же машине выжил ещё один пассажир. Мужчина 45 лет даже отказался от госпитализации. По предварительным данным, водитель Mazda был пьян. Водителя BMW задержали. Сейчас полицейские ищут свидетелей ДТП.

В КП «Харьковский метрополитен» считают, что такое сопровождение может поддержать эмоциональное состояние пассажиров и создать более спокойную и комфортную атмосферу. Первой станцией, где подобное введут, станет «Победа». После проведения эксперимента рассчитывают оценить реакцию пассажиров и собрать обратную связь.

Видео восстановленного фонтана опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета. Также в парке продолжается озеленение — сейчас коммунальщики высаживают клумбу возле знака «50-я параллель». В то же время с клумб в саду и возле Зеркальной струи выкапывают луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые растения.

