Смертельный удар по Дергачам и стрельба в Харькове — итоги 25 мая
Ракетный удар нанесли россияне по Дергачам. Военный в СОЧ стрелял в воздух в Харькове. Смертельное ДТП произошло в Змиёве на выходных. На станциях метро в Харькове планируют включить музыку. Сад Шевченко теперь с фонтаном и клумбами. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 мая.
Взрыв прогремел в Дергачах сегодня около 12:00
Ракета попала в промышленную зону. Осколки разлетелись по территории двух гражданских предприятий, сообщил начальник Дергачёвской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате погибли двое мужчин — 25 и 68 лет. Ещё 17 человек ранены. Все — взрослые, трое — в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Кроме того, несколько жителей Дергачей испытали острую реакцию на стресс. По данным облпрокуратуры, общее количество пострадавших достигло 22. Среди раненых — гражданские работники предприятий, находившиеся в рабочую смену, и местные жители. В ГСЧС уточнили, что из-за удара возник пожар на территории гражданского предприятия. Взрыв повредил складские здания, многоквартирный дом, грузовые и легковые автомобили.
Стрельбу в Харькове устроил военнослужащий, который ушёл в самоволку
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковщины. Инцидент произошёл вечером в воскресенье в Индустриальном районе. По версии следствия, мужчина находился под воздействием алкоголя. Он несколько раз выстрелил в воздух из оружия возле подъезда многоэтажки на улице 92-й Бригады. Нарушителя спокойствия задержали. Сейчас выясняют, где он взял оружие. Уголовное производство возбудили по статье «хулиганство».
Смертельное ДТП произошло в Змиёве на выходных
Столкнулись BMW X1 и Mazda CX-7. По данным Нацполиции, водитель Mazda выполнял обгон и выехал на встречную полосу на улице Широнинцев. Там он столкнулся с BMW, который поворачивал налево. После этого Mazda вылетела с дороги и врезалась в дерево. 40-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя 41 года довезли до больницы, но там он скончался. Чудом в той же машине выжил ещё один пассажир. Мужчина 45 лет даже отказался от госпитализации. По предварительным данным, водитель Mazda был пьян. Водителя BMW задержали. Сейчас полицейские ищут свидетелей ДТП.
На станциях метро в Харькове планируют включить музыку
В КП «Харьковский метрополитен» считают, что такое сопровождение может поддержать эмоциональное состояние пассажиров и создать более спокойную и комфортную атмосферу. Первой станцией, где подобное введут, станет «Победа». После проведения эксперимента рассчитывают оценить реакцию пассажиров и собрать обратную связь.
Главный фонтан сада Шевченко заработал после четырёх лет перерыва
Видео восстановленного фонтана опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета. Также в парке продолжается озеленение — сейчас коммунальщики высаживают клумбу возле знака «50-я параллель». В то же время с клумб в саду и возле Зеркальной струи выкапывают луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые растения.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 23:00;