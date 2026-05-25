Live

Смертельное ДТП в Змиеве: задержали водителя BMW, новые подробности от полиции

Общество 12:37   25.05.2026
Виктория Яковенко
Смертельное ДТП в Змиеве: задержали водителя BMW, новые подробности от полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили подробности аварии в городе Змиев, произошедшей накануне, в результате которой погибли два человека.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель авто Mazda CX-7, двигаясь по улице Широнинцев, во время выполнения маневра обгона выехал на встречку и столкнулся с BMW X1, водитель которого в этот момент совершал поворот налево.

«После столкновения автомобиль Mazda, в неуправляемом состоянии, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Mazda погибла на месте происшествия. 41-летний водитель этого же автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу, где он умер. Еще один пассажир этого же автомобиля, 45-летний мужчина, значительных телесных повреждений не получил и от госпитализации отказался», – рассказали в полиции.

Предварительно, уточнили копы, водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали водителя BMW. Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Кроме этого, полицейские ищут свидетелей ДТП. Их просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

ДТП в Змиеве 24 мая
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Змиеве 24 мая
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Змиеве 24 мая
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 14:00
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
25.05.2026, 10:55
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
25.05.2026, 12:55
Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове
Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове
25.05.2026, 11:45
Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)
Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)
25.05.2026, 13:57

Новости по теме:

24.05.2026
Смертельное ДТП в Змиеве: от удара авто влетело в дерево
23.05.2026
Свидетелей смертельного ДТП полиция ищет на Харьковщине
21.05.2026
Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове
17.05.2026
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
15.05.2026
Аварий на Харьковщине стало больше: в полиции назвали самые опасные трассы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП в Змиеве: задержали водителя BMW, новые подробности от полиции», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили подробности аварии в городе Змиев, произошедшей накануне, в результате которой погибли два человека.".