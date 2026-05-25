Смертельное ДТП в Змиеве: задержали водителя BMW, новые подробности от полиции
Правоохранители сообщили подробности аварии в городе Змиев, произошедшей накануне, в результате которой погибли два человека.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель авто Mazda CX-7, двигаясь по улице Широнинцев, во время выполнения маневра обгона выехал на встречку и столкнулся с BMW X1, водитель которого в этот момент совершал поворот налево.
«После столкновения автомобиль Mazda, в неуправляемом состоянии, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Mazda погибла на месте происшествия. 41-летний водитель этого же автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу, где он умер. Еще один пассажир этого же автомобиля, 45-летний мужчина, значительных телесных повреждений не получил и от госпитализации отказался», – рассказали в полиции.
Предварительно, уточнили копы, водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители задержали водителя BMW. Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Кроме этого, полицейские ищут свидетелей ДТП. Их просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП в Змиеве: задержали водителя BMW, новые подробности от полиции»
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:37;