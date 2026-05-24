Смертельное ДТП в Змиеве: от удара авто влетело в дерево
ДТП с погибшей произошло сегодня, 24 мая, на улице Широнинцев в Змиеве. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, в 12:15 около магазина на улице Широнинцев столкнулись Mazda и BMW.
«После удара автомобиль Mazda врезался в дерево. В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Mazda погибла на месте происшествия. Еще один пассажир этого же транспортного средства — 45-летний мужчина — бригадой экстренной медицинской помощи доставлен в больницу», –
На месте столкновения работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все детали аварии. Также копы готовятся открыть уголовное производство, добавили в сообщении.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ДТП, Змиев, погибла;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 18:30;