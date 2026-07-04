На Харьковщине пьяный водитель убегал от копов, врезался в дерево и погиб

В результате ДТП в Харьковской области погиб мужчина. Правоохранители говорят: водитель был пьян и пытался сбежать от копов.

Утром 3 июля правоохранители получили сообщение от неравнодушных граждан о мужчине с признаками алкогольного опьянения, который сел за руль автомобиля и начал движение, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Патрульные обнаружили и остановили автомобиль. В ходе общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра с помощью прибора Драгер составлял 1,82 промилле алкоголя. Во время оформления административных материалов водитель внезапно сел за руль, начал движение и сбежал. Полицейские включили проблесковые маячки красного и синего цвета и начали преследование. Впоследствии водитель на большой скорости пропал из поля зрения полицейских», — отметили копы.

При обследованной территории патрульные обнаружили автомобиль с механическими повреждениями. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП он погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.