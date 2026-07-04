Live

На Харківщині п’яний водій тікав від копів, врізався у дерево і загинув

Події 19:01   04.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яний водій тікав від копів, врізався у дерево і загинув

Внаслідок ДТП на Харківщині загинув чоловік. Правоохоронці кажуть: водій був п’яний та намагався втекти від копів.

Вранці 3 липня правоохоронці отримали повідомлення від небайдужих громадян про чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який сів за кермо автомобіля та розпочав рух, розповіли в Управління патрульної поліції в Харківській області.

«Патрульні виявили та зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер становив 1,82 проміле алкоголю. Під час оформлення адміністративних матеріалів кермувальник раптово сів за кермо, розпочав рух та почав утікати. Поліцейські увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і розпочали переслідування. Згодом водій на великій швидкості зник з поля зору поліцейських», – зазначили копи.

При обстеженні території патрульні виявили автівку із механічними пошкодженнями. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП він загинув.

Слідчі встановлюють усі обставини аварії

Читайте також: З’їхав у котлован і пішов з місця ДТП: водія у Харкові знайшли патрульні

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
04.07.2026, 19:04
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
04.07.2026, 17:49
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
04.07.2026, 13:01
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00
04.07.2026, 16:08
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині
04.07.2026, 15:27
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)
04.07.2026, 14:50

Новини за темою:

04.07.2026
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00
04.07.2026
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині
04.07.2026
Електрички між Харковом та Берестином курсують зі змінами: подробиці
04.07.2026
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
04.07.2026
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині п’яний водій тікав від копів, врізався у дерево і загинув», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на Харківщині загинув чоловік. Правоохоронці кажуть: водій був п’яний та намагався втекти від копів.".