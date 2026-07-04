На Харківщині п’яний водій тікав від копів, врізався у дерево і загинув

Внаслідок ДТП на Харківщині загинув чоловік. Правоохоронці кажуть: водій був п’яний та намагався втекти від копів.

Вранці 3 липня правоохоронці отримали повідомлення від небайдужих громадян про чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який сів за кермо автомобіля та розпочав рух, розповіли в Управління патрульної поліції в Харківській області.

«Патрульні виявили та зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер становив 1,82 проміле алкоголю. Під час оформлення адміністративних матеріалів кермувальник раптово сів за кермо, розпочав рух та почав утікати. Поліцейські увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і розпочали переслідування. Згодом водій на великій швидкості зник з поля зору поліцейських», – зазначили копи.

При обстеженні території патрульні виявили автівку із механічними пошкодженнями. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП він загинув.

Слідчі встановлюють усі обставини аварії