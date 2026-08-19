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Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати

Суспільство 17:51   19.08.2026
Олена Нагорна
Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати

Харківська міська рада на сесії 19 серпня внесла зміни до бюджету на поточний рік.

Необхідність коригування виникла у зв’язку із надходженням до міста 452,9 мільйона гривень державної дотації для територій, що зазнали негативного впливу через повномасштабну агресію РФ, повідомили у департаменті бюджету та фінансів міськради.

Також Харків отримав субвенції на харчування учнів початкових класів (2,2 мільйона гривень) та придбання обладнання та забезпечення безпечного освітнього середовища (1,7 мільйона гривень).

За рахунок дотації та перерозподілу бюджетних коштів міськрада збільшить видатки на:

  • капітальний і поточний ремонт житлового фонду;
  • закупівлю асфальтобетонних сумішей та матеріалів для ремонту доріг;
  • ремонт автобусів, трамвайних вагонів та покриття колій;
  • придбання палива для пасажирських автобусних перевезень;
  • зарплати працівникам зоопарку та закупівлю кормів для тварин.

Окрім того, бюджет міста поповнився на 10 мільйонів гривень благодійної допомоги від «ПриватБанку». Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для Харкова.

Нагадаємо, також на сесії 19 серпня надали звання «Почесний громадянин міста Харкова» дев’ятьом діячам — військовим, ученим, чиновниці, бізнесмену, енергетику та директору ХНАТОБу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 17:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська рада на сесії 19 серпня внесла зміни до бюджету на поточний рік.".