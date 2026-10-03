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Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині

Суспільство 20:00   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині

У неділю, 4 жовтня, у Харкові та області – опадів не прогнозують. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 °.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 4–6 градусів, вдень – 14–16, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 2–7 градусів, удень – 13–18.

Нагадаємо, літо у Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів на більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 4 жовтня, у Харкові та області – опадів не прогнозують. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 °.".