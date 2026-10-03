Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині

У неділю, 4 жовтня, у Харкові та області – опадів не прогнозують. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 °.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 4–6 градусів, вдень – 14–16, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 2–7 градусів, удень – 13–18.

Нагадаємо, літо у Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів на більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.

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