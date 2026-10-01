Літо затрималось на 12 днів: якою була погода у вересні на Харківщині

У вересні на території Харківщини переважала тепла погода з достатньою кількістю опадів на більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся в період 22-24 числа.

Середньодобова температура повітря в ці дні опустилася нижче +15 градусів, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей. Синоптики констатують: метеорологічне літо на 10-12 днів тривало довше середніх багаторічних значень.

“З другої декади вересня, завдяки ефективним опадам, агрометеорологічні умови для підготовки ґрунту під посів та сівби озимих зернових культур покращилися. Відбулося поповнення запасів продуктивної вологи особливо у верхніх шарах ґрунту була на рівні достатньої та оптимальної. Ґрунтова посуха припинилася по всій території області”, – йдеться у повідомленні.

У регіоні тривала сівба озимої пшениці. Тепла погода та достатні вологозапаси сприяли проростанню зерна та появі сходів озимини на раніше засіяних площах, додали синоптики.