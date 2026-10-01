Де найчастіше порушують мовний закон: Харківщина – у трійці лідерів

У 2026 році Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вже винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення. Харківщина посіла третє місце серед регіонів України – 85 постанов.

Зазначається, що серед 6879 постанов – 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 101 – штрафів:

18 – у розмірі 1700 грн;

41 – 3400 грн;

17 – 5100 грн;

Два – 6800 грн;

19 – 8500 грн;

чотири – 11900 грн.

Попереду Харківщини тільки Київ (242 постави) та Одеська область (189).

“Отже, у 2026 році вже застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 479 400 грн (за весь 2025 рік – застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 368 900 грн.) Найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689 (46% усіх постанов)”, – зазначає Уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, народного депутата України Олександра Фельдмана оштрафували на 5100 гривень за розміщення реклами російською мовою на своїй сторінці на платформі Meta. Про це повідомляла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.