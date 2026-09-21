Олександра Фельдмана оштрафовано за російськомовну рекламу в соцмережах

Народного депутата України Олександра Фельдмана оштрафовано на 5100 гривень за розміщення реклами російською мовою на своїй сторінці на платформі Meta.

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

На депутата поскаржився громадський рух “ЧЕСНО”. Активісти звернулися до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови у зв’язку з таргетованими рекламними повідомленнями російською мовою, які Олександр Фельдман поширював зі своєї сторінки на платформі Meta.

Також, за даними “ЧЕСНО”, рекламу російською мовою на платформах Meta розповсюджувала громадська організація “Світ. Розвиток. Стабільність” на користь нардепа Юрія Бойка (є одним із учасників цієї ГО).

Відомості про рекламодавців, зміст рекламних матеріалів, періоди їх демонстрації, витрати на рекламу та географію показів були зафіксовані за допомогою Meta Ad Library – онлайн-бази даних рекламних оголошень у соціальних мережах.

За результатами перевірок представник Уповноваженої Ігор Спиридонов в обох випадках встановив порушення частини першої статті 32 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Відповідно до цієї норми мовою реклами в Україні є державна мова.

Складено два протоколи про адміністративні правопорушення щодо народного депутата України Олександра Фельдмана та керівника ГО “Світ. Розвиток. Стабільність” Романа Загороднього.

За результатами розгляду адміністративних справ Олена Івановська ухвалила ухвали про накладення на кожного штрафу у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, в одній із шкіл Харкова вчителі початкової школи під час святкових заходів використали музичний репертуар та поетичні твори російських авторів. На освітян поскаржилися батьки деяких учнів. Представник Уповноваженої із захисту державної мови Вікторія Меренкова склала на вчителів два протоколи.