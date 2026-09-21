«Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові

Цього літа працівники КП «Центральний парк» встановили нові фігурки тварин на фонтані біля зоопарку замість мавп-музикантів, які викликали неоднозначну реакцію у містян. У дизайн вписали фігурки приматів у більш природному вигляді, а також лінивців, папуг какаду і туканів.

Як розповів речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченка, з початком повномасштабної війни інсталяцію довелося накрити, щоб уберегти від обстрілів. Та нещодавно роботу фонтану відновили.

«Для початку запустили окремо конструкцію без додаткового декору. І побачили схвальний відгук від містян, які дякували за те, що не було цих мавп. Ми вирішили поки що їх залишити зберігатися на складі, десь вони у нас лежать. А натомість прикрасити цю чашу джунглів тваринками більш звичними. Там можна побачити різних папуг, тих самих мавп, але в стилі більш природному», — пояснив Кравченко.

Вартість нових елементів декору речник не назвав.

«Це коштувало дуже недорого. Ми розуміємо, що фігурка какаду — це не захмарні гроші. Головне, що нам вдалося відновити цей фонтан, що він почав працювати після досить тривалого часу, коли він був вимкнений. Обладнання в нього збереглося в гарному стані, і “прильоти”, які були там неподалік, не далися взнаки», — зазначив він.

За словами Кравченка, якщо новий вигляд фонтану й надалі матиме позитивні відгуки відвідувачів саду Шевченка, його, скоріш за все, залишать із теперішнім оформленням. Водночас мавп-музик можуть використати в інших інсталяціях Центрального парку.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», фонтан біля зоопарку було створено у межах реконструкції саду Шевченка. Його відкрили на День міста у 2019 році, за часів мерства Геннадія Кернеса. Навесні 2024 року тринадцятьох мавп-музикантів прибрали з фонтану, щоб провести їхнє «технічне обслуговування». У холодну пору року фонтан накривають захисним куполом. Як повідомляли в ГО «Харківський антикорупційний центр», його придбали наприкінці 2022 року за 175 тисяч гривень.