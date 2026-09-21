Live
  • Пн 21.09.2026
  • Харків  +22°С
  • USD 44.67
  • EUR 51.2

«Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові

Оригінально 18:12   21.09.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
«Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові

Цього літа працівники КП «Центральний парк» встановили нові фігурки тварин на фонтані біля зоопарку замість мавп-музикантів, які викликали неоднозначну реакцію у містян. У дизайн вписали фігурки приматів у більш природному вигляді, а також лінивців, папуг какаду і туканів.

Як розповів речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченка, з початком повномасштабної війни інсталяцію довелося накрити, щоб уберегти від обстрілів. Та нещодавно роботу фонтану відновили.

«Для початку запустили окремо конструкцію без додаткового декору. І побачили схвальний відгук від містян, які дякували за те, що не було цих мавп. Ми вирішили поки що їх залишити зберігатися на складі, десь вони у нас лежать. А натомість прикрасити цю чашу джунглів тваринками більш звичними. Там можна побачити різних папуг, тих самих мавп, але в стилі більш природному», — пояснив Кравченко.

Вартість нових елементів декору речник не назвав.

«Це коштувало дуже недорого. Ми розуміємо, що фігурка какаду — це не захмарні гроші. Головне, що нам вдалося відновити цей фонтан, що він почав працювати після досить тривалого часу, коли він був вимкнений. Обладнання в нього збереглося в гарному стані, і “прильоти”, які були там неподалік, не далися взнаки», — зазначив він.

За словами Кравченка, якщо новий вигляд фонтану й надалі матиме позитивні відгуки відвідувачів саду Шевченка, його, скоріш за все, залишать із теперішнім оформленням. Водночас мавп-музик можуть використати в інших інсталяціях Центрального парку.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», фонтан біля зоопарку було створено у межах реконструкції саду Шевченка. Його відкрили на День міста у 2019 році, за часів мерства Геннадія Кернеса. Навесні 2024 року тринадцятьох мавп-музикантів прибрали з фонтану, щоб провести їхнє «технічне обслуговування». У холодну пору року фонтан накривають захисним куполом. Як повідомляли в ГО «Харківський антикорупційний центр», його придбали наприкінці 2022 року за 175 тисяч гривень.

Читайте також: Погода у вересні: на Харківщині тривало літо — метеорологи

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 21 вересня: обстріл Лозівщини, викинули “гуманітарку”
Новини Харкова — головне 21 вересня: обстріл Лозівщини, викинули “гуманітарку”
21.09.2026, 19:13
На смітнику в Дергачах знайшли «гуманітарку»: Задоренко звернувся до жителів
На смітнику в Дергачах знайшли «гуманітарку»: Задоренко звернувся до жителів
21.09.2026, 16:45
У Харкові судитимуть лікаря: що «загубив» у декларації – прокуратура
У Харкові судитимуть лікаря: що «загубив» у декларації – прокуратура
21.09.2026, 12:36
Кілька будинків залишаться без газу в Харкові у вівторок: адреси
Кілька будинків залишаться без газу в Харкові у вівторок: адреси
21.09.2026, 16:12
Небезпечна погода буде у Харкові та області у вівторок
Небезпечна погода буде у Харкові та області у вівторок
21.09.2026, 13:44
Ракети, КАБи та сотні БпЛА: Синєгубов назвав втрати Харківщини за тиждень
Ракети, КАБи та сотні БпЛА: Синєгубов назвав втрати Харківщини за тиждень
21.09.2026, 17:19

Новини за темою:

21.09.2026
Евакуювали людей та гасили пожежу: до ТРЦ Харкова з’їжджалися поліція та ДСНС
21.09.2026
Ракети, КАБи та сотні БпЛА: Синєгубов назвав втрати Харківщини за тиждень
21.09.2026
Кілька будинків залишаться без газу в Харкові у вівторок: адреси
21.09.2026
За гроші вирішував “квартирне питання”: держвиконавця підозрюють у Харкові
21.09.2026
Небезпечна погода буде у Харкові та області у вівторок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 18:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього літа працівники КП «Центральний парк» встановили нові фігурки тварин на фонтані біля зоопарку замість мавп-музикантів, які викликали неоднозначну реакцію у містян.".