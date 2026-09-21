У Харкові судитимуть лікаря: що «загубив» у декларації – прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу харківського лікаря, який, за даними слідства, вніс недостовірну інформацію до декларації за 2025 рік.

Йдеться про завідувача хірургічного відділення однієї з лікарень Харкова. Він входив до складу експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у декларації фігурант не вказав майно, фінансове зобов’язання та дохід дружини.

«Зокрема, серед незадекларованого — два автомобілі дружини: VOLKSWAGEN TIGUAN 2025 року випуску вартістю майже 2 млн 200 тис. грн та TOYOTA RAV-4 HYBRID 2021 року випуску вартістю понад 1 млн гривень. Крім того, лікар не відобразив кредитне зобов’язання дружини на більше 1 млн грн, оформлене для придбання VOLKSWAGEN TIGUAN та сплати страхового платежу. При цьому він особисто надав згоду на укладення кредитного договору. Також у декларації не зазначено 675 тис. грн доходу, отриманого дружиною від продажу автівки VOLKSWAGEN T-CROSS», – зазначили у прокуратурі.

Загальна сума недостовірних відомостей становить майже 5 млн гривень, підкреслили правоохоронці.

Лікарю інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили члена експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) однієї з міських лікарень на Харківщині, яка, за даними обласної прокуратури, подала недостовірні відомості до щорічної декларації за 2025 рік.