Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими

Перебудувати всю систему опалення міста за рік чи кілька років неможливо, наголосив мер Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна. Проте Харків поступово йде цим шляхом.

“Ми дуже багато зробили та робимо. Починаючи з енергетичних островів, які ми створюємо сьогодні, і які виправдали себе під час минулої зими. Якби їх не було, ми б не пройшли зиму. Це встановлення модульних котелень. Але неможливо перетворити всю систему опалення за рік, за два, за три – бо є залежність від великих ТЕЦ, і ми це чудово розуміємо. Це шалені кошти, шалений час і шалений людський ресурс. Але ми це робимо“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що в Харкові роблять усе можливе, щоб місто пройшло черговий воєнний опалювальний сезон. При цьому міський голова вкотре констатував, що буде важко.

“По-перше, дуже багато зруйновано за цей час, і відновити це за короткий проміжок часу неможливо. Катастрофічно не вистачає коштів і в державі, бо основний напрямок коштів іде на війну, і в органах місцевого самоврядування, особливо в прифронтових містах та громадах, які найбільше страждають сьогодні. Але хочу сказати, що ми маємо досвід. У 2023 році ми вісім разів перезапускали систему опалення півторамільйонного міста. Так ще ніхто не робив. Ми прокладали трубопроводи по поверхні землі”, — нагадав мер Харкова.