Live
  • Сб 19.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими

Суспільство 22:03   19.09.2026
Оксана Горун
Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими Фото: прессслужба ТЕЦ-5

Перебудувати всю систему опалення міста за рік чи кілька років неможливо, наголосив мер Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна. Проте Харків поступово йде цим шляхом.

Ми дуже багато зробили та робимо. Починаючи з енергетичних островів, які ми створюємо сьогодні, і які виправдали себе під час минулої зими. Якби їх не було, ми б не пройшли зиму. Це встановлення модульних котелень. Але неможливо перетворити всю систему опалення за рік, за два, за три – бо є залежність від великих ТЕЦ, і ми це чудово розуміємо. Це шалені кошти, шалений час і шалений людський ресурс. Але ми це робимо“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що в Харкові роблять усе можливе, щоб місто пройшло черговий воєнний опалювальний сезон. При цьому міський голова вкотре констатував, що буде важко.

Читайте також: Тяжка зима: на Харківщині різко зріс попит на дрова

По-перше, дуже багато зруйновано за цей час, і відновити це за короткий проміжок часу неможливо. Катастрофічно не вистачає коштів і в державі, бо основний напрямок коштів іде на війну, і в органах місцевого самоврядування, особливо в прифронтових містах та громадах, які найбільше страждають сьогодні. Але хочу сказати, що ми маємо досвід. У 2023 році ми вісім разів перезапускали систему опалення півторамільйонного міста. Так ще ніхто не робив. Ми прокладали трубопроводи по поверхні землі”, — нагадав мер Харкова.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими
Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими
19.09.2026, 22:03
Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі
Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі
19.09.2026, 15:27
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
19.09.2026, 07:29
Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань
Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань
19.09.2026, 21:14
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення
19.09.2026, 16:40
Туманне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 20 вересня
Туманне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 20 вересня
19.09.2026, 20:00

Новини за темою:

19.09.2026
Крики та кров у під’їзді: в Харкові мало не сталося вбивство
19.09.2026
Поліцейський із Харківської області виборов “срібло” всеукраїнських змагань
19.09.2026
“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення
19.09.2026
У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)
19.09.2026
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Є залежність від великих ТЕЦ – Терехов про підготовку Харкова до зими», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 22:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебудувати всю систему опалення міста за рік чи кілька років неможливо, наголосив мер Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна. Проте Харків поступово йде цим шляхом".