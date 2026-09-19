Туманне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 20 вересня
Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував актуальний прогноз. Неділя обіцяє бути придатною для прогулянок на свіжому повітрі.
Метеорологи не прогнозують дощів. Крім того, вдень буде практично літнє тепло – до +28°.
У Харкові та області вночі й уранці очікують місцями туман. Температура повітря в місті буде: вночі 11 – 13 ° тепла, вдень + 25 – 27 °. В області вночі буде +8 – 13°, вдень 23 – 28° тепла.
Зазначимо, що теплі вихідні “закривають” перше “бабине літо” на Харківщині. Уже з понеділка синоптики прогнозують похолодання. Також підуть дощі.
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Нагадаємо, після першого сильного вересневого дощу грибники Харківської області вийшли на тихе полювання та діляться фотографіями “улову”.