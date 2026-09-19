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Туманне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 20 вересня

Погода 20:00   19.09.2026
Оксана Горун
Туманне тепло: прогноз погоди в Харкові та області на 20 вересня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував актуальний прогноз. Неділя обіцяє бути придатною для прогулянок на свіжому повітрі.

Метеорологи не прогнозують дощів. Крім того, вдень буде практично літнє тепло – до +28°.

У Харкові та області вночі й уранці очікують місцями туман. Температура повітря в місті буде: вночі 11 – 13 ° тепла, вдень + 25 – 27 °. В області вночі буде +8 – 13°, вдень 23 – 28° тепла.

Зазначимо, що теплі вихідні “закривають” перше “бабине літо” на Харківщині. Уже з понеділка синоптики прогнозують похолодання. Також підуть дощі.

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Нагадаємо, після першого сильного вересневого дощу грибники Харківської області вийшли на тихе полювання та діляться фотографіями “улову”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував актуальний прогноз. Неділя обіцяє бути придатною для прогулянок на свіжому повітрі".