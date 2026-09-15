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«Бабине літо» після дощів: коли потеплішає, повідомили синоптики

Суспільство 13:19   15.09.2026
Вікторія Яковенко
«Бабине літо» після дощів: коли потеплішає, повідомили синоптики

Найближчими днями в Україні почне теплішати, повідомила начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільне. Студія».

Вона пояснила, що офіційної термінології «бабине літо» не існує, це народна назва теплого періоду восени.

«Коли підвищується атмосферний тиск, відповідно зменшується хмарність, може не бути опадів і сонечко може прогрівати і нагадувати нам у денні години відголоски літньої погоди. Зараз якраз у найближчі кілька діб ми входимо в один з таких періодів. У нас буде підвищуватися атмосферний тиск, після того, як у нас впродовж вихідних пройшли атмосферні фронти з опадами. Сьогодні вони у нас ще по лівобережжі, залишкові процеси у вигляді дощів можуть бути. Але ось вже у наступні три доби переважно буде погода без опадів, буде більше сонячних прояснень, подекуди навіть ясне небо, бо ми будемо знаходитись в полі високого атмосферного тиску, що унеможливлює утворення хмарності», – розповіла Птуха.

Дещо змінилась і повітряна маса, трохи підвищаться температурні показники, особливо вдень, бо сонце ще прогріватиме.

«У межах +17+24 найближчі 2-3 дні, а наприкінці тижня навіть в межах +23+28 можуть бути показники по території України. Трошки нижче по крайньому заходу країни, окремих північних областях», – зазначила Птуха.

А от ночі будуть по-осінньому свіжі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчими днями в Україні почне теплішати, повідомила начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільне. Студія».".