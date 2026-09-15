Дев’ять постраждалих: ворог масовано атакував КАБами Ізюм

Вранці 15 вересня місто Ізюм опинилося під масованим обстрілом армії РФ. Окупанти били КАБами. Вже відомо про дев’ять постраждалих.

«За останню годину зафіксовано понад десять прильотів КАБ в різних місцях міста», – інформували в Ізюмській МВА близько 10:50.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали дев’ять людей. Через обстріли пошкоджені два багатоквартирні і приватний будинки, адмінбудівля.

Нагадаємо, увечері 14 вересня та вночі 15 вересня російські військові завдали низки ударів по Ізюму та населених пунктах Ізюмського району, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей постраждалих внаслідок цих атак.