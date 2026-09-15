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Дев’ять постраждалих: ворог масовано атакував КАБами Ізюм

Події 12:03   15.09.2026
Вікторія Яковенко
Дев’ять постраждалих: ворог масовано атакував КАБами Ізюм Фото: Олег Синєгубов

Вранці 15 вересня місто Ізюм опинилося під масованим обстрілом армії РФ. Окупанти били КАБами. Вже відомо про дев’ять постраждалих.

«За останню годину зафіксовано понад десять прильотів КАБ в різних місцях міста», – інформували в Ізюмській МВА близько 10:50.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали дев’ять людей. Через обстріли пошкоджені два багатоквартирні і приватний будинки, адмінбудівля.

Нагадаємо, увечері 14 вересня та вночі 15 вересня російські військові завдали низки ударів по Ізюму та населених пунктах Ізюмського району, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей постраждалих внаслідок цих атак.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 12:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 вересня місто Ізюм опинилося під масованим обстрілом армії РФ. Окупанти били КАБами. Вже відомо про дев’ять постраждалих.".