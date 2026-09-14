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Ворог знищує все: Синєгубов – про життя під Куп’янськом та на півночі області

Актуально 20:24   14.09.2026
Тетяна Литвіна
Ворог знищує все: Синєгубов – про життя під Куп’янськом та на півночі області Фото: Олег Синєгубов

Гуманітарна ситуація під Куп’янськом та на півночі Харківської області дуже важка. Інфраструктура зруйнована, доставка гуманітарки неможлива, евакуацію проводити дуже важко.

Ворог знищує абсолютно все, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі “Єдині новини” 14 вересня.

“Там, де практично ведуться активні бойові дії, евакуацію проводити дуже важко, практично нереально. Звичайно, не йдеться вже й про електропостачання, водопостачання, теплопостачання та доставку гуманітарних вантажів. Це просто фізично неможливо, тому що ворог знищує абсолютно все”, – сказав Синєгубов.

Також російська армія продовжує бити углиб території. Мішенями стають екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, національна поліція тощо.

За словами начальника ХОВА, так звана сіра зона на півночі Харківщини та під Куп’янськом, де дістають ворожі FPV, у тому числі на оптоволокні, збільшується. Тому приймаються рішення про передислокацію вглиб Харківської області органів державної влади та представників підрозділів ДСНС. На місцях залишаються лише місцеві пожежні охорони.

“Ми так чинили ще й у 2022-2023 роках на Куп’янському напрямі. Таку тактику застосовуємо далі для того, щоб уберегти наших людей”, – сказав Синєгубов.

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Нагадаємо, російські військові продовжують обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямі. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ використовують тактику інфільтрації як основний метод для просування, зазвичай пересуваючись невеликими групами по 1-3 особи.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 20:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гуманітарна ситуація під Куп’янськом та на півночі Харківської області дуже важка. Інфраструктура зруйнована, доставка гуманітарки неможлива, евакуацію проводити дуже важко.".