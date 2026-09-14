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Кішку військового врятували після обстрілу у Харкові: Мусі шукають новий дім

Суспільство 18:56   14.09.2026
Олена Нагорна
Кішку військового врятували після обстрілу у Харкові: Мусі шукають новий дім Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Трирічну кішку на ім’я Муся доправили до КП «Центр поводження з тваринами» після обстрілу Київського району в ніч проти 11 вересня працівники швидкої допомоги.

Як пишуть комунальники, внаслідок «прильоту» зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Медиків, які виїжджали на місце, мешканки попросили забрати кішку та передати фахівцям.

Як з’ясувалося, господар Мусі зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Ідучи на службу, він залишив кішку під наглядом сусідок. Проте після обстрілу жінки опинилися у складних обставинах і не мали змоги надалі опікуватися твариною. Сам військовий погодився, що в нинішніх умовах не може забезпечити кішці належний догляд, та підтримав рішення знайти для неї нову турботливу родину.

Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Наразі Муся перебуває в міському притулку. Тварина повністю здорова, але має гостру реакцію на стрес через пережитий обстріл. Ветлікарі стежать за її станом і допомагають адаптуватися.

Після того як Муся заспокоїться та оговтається від стресу, КП «Центр поводження з тваринами» шукатиме для неї нових господарів.

Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, кішку Мілу та ще одного кота врятували в ході розбору завалів десятиповерхівки в Салтівському районі Харкова, по якій вранці 9 серпня росіяни випустили дрон-ракету «Бандероль».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 18:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трирічну кішку на ім’я Муся доправили до КП «Центр поводження з тваринами» після обстрілу Київського району в ніч проти 11 вересня працівники швидкої допомоги.".