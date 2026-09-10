Сьогодні 10 вересня 2026: яке свято та день в історії

10 вересня 2022 року під час контрнаступу в Харківській області Сили оборони звільнили Куп’янськ та Ізюм. Цього дня 1993 року в Україні ухвалили рішення про перше вшанування пам’яті жертв Голодомору. У 1977-му відбулася остання у світі страта на гільйотині. У 1919-му країни – переможниці Першої світової війни уклали мирний договір з Австрією. У 1894-му народився український режисер Олександр Довженко. У 1721-му завершилася Велика Північна війна. У 1509-му стався землетрус, відомий як “Малий Судний день”.

Свята та пам’ятні дати 10 вересня

10 вересня у світі – Всесвітній день запобігання самогубствам.

Також сьогодні: Міжнародний день гінекологічного здоров’я, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу.

10 вересня в історії

10 вересня 1509 року стався землетрус, відомий як “Малий Судний день”. Епіцентр знаходився на дні Мармурового моря, на південь від Принцевих островів, за 29 км від Константинополя. Докладніше.

10 вересня 1721 року підписанням Ніштадтського мирного договору між Швецією та Росією завершилася Велика Північна війна. Швеція зазнала значних територіальних втрат, поступившись московитам Ліфляндією, Естляндією, Інгерманландією, частиною Карелії та іншими територіями.

10 вересня 1894 року народився український режисер Олександр Довженко. Докладніше.

10 вересня 1919 року країни – переможниці Першої світової війни підписали Сен-Жерменський мирний договір з Німецькою Австрією – однією зі спадкоємців Австро-Угорської імперії, котра розпочала цю війну. Докладніше.

10 вересня 1977 року громадянин Тунісу Хаміда Джандубі став останньою людиною у світі, страченою на гільйотині. Страту провели у в’язниці Бауметт у французькому Марселі. Засудженому було 28 років. І його злочини були тяжкими та численними.

“Хаміда Джандубі зізнався у вбивстві Елізабет Буске, а також у зґвалтуваннях, сутенерстві та катуваннях трьох неповнолітніх і швидко визнав свою провину“, – зазначає французький Національний аудіовізуальний інститут (INA).

У президентському помилуванні Джандубі відмовили.

Після того страт у Франції не було. Країна скасувала смертну кару у 1981 році. У 2007 році це закріпили в конституції Франції, додавши статтю 66-1: “Ніхто не може бути засуджений до смертної кари”.

10 вересня 1993 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках”. Докладніше.

10 вересня 2022 року Сили оборони під час Харківського контрнаступу звільнили Куп’янськ та Ізюм. Докладніше.

Церковне свято 10 вересня

10 вересня вшановують пам’ять мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 10 вересня йде дощ, то у вересні буде тепло.

Якщо горобини багато, то осінь буде сирою, а зима – суворою.

Якщо гуси летять високо, то осінь буде тривалою.

Що не можна робити 10 вересня

Жінкам не можна сваритися з чоловіками.

Не можна пришивати ґудзики.

У домі не можна залишати безлад.