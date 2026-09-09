Заблокували рахунки важливих комунальних підприємств на Харківщині: чому

Через заборгованість зі сплати ПДВ КП «Берестин-Водоканал» та Берестинському ЖРЕП заблокували рахунки, повідомляє голова Берестинської громади Світлана Кривенко у своєму телеграм-каналі.

Міськрада Берестина звернулася до президента та прем’єр-міністра України у зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у діяльності комунальних підприємств критичної інфраструктури.

Це відбулося після набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30.07.2026 року №83 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

«Через наявну заборгованість заблоковано рахунки підприємств, які забезпечують життєво необхідні послуги для мешканців громади. Зокрема, заборгованість КП «Берестин-Водоканал» зі сплати ПДВ становить близько 16,4 млн грн, Берестинського ЖРЕП – близько 12,5 млн грн», – зазначила Кривенко.

Міськрада Берестина просить на державному рівні:

▪️ передбачити особливий механізм виконання платіжних інструкцій для підприємств, віднесених до об’єктів критичної інфраструктури, що дозволить здійснювати першочергові та захищені платежі;

▪️ не допустити припинення діяльності підприємств життєзабезпечення та погіршення умов проживання громадян в умовах воєнного стану.

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