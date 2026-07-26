Live

Щоб повернути до рідних: поліція Харківщини шукала чоловіка зі втратою пам’яті

Події 21:32   26.07.2026
Оксана Горун
Щоб повернути до рідних: поліція Харківщини шукала чоловіка зі втратою пам’яті

Поліціянти Берестинського району ввечері 25 липня отримали повідомлення про зникнення 79-річного мешканця села Піщанка. Він вийшов зі свого двору та не повернувся.

“На пошуки пенсіонера було орієнтовано особовий склад та уже за декілька годин правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка. Його виявили на території Наталинської громади, коли він пішки рухався мостом. Як зʼясувалося, чоловік має проблеми з памʼяттю”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіка повернули додому. Поліціянти зазначили: жодних протиправних дій щодо пенсіонера, який загубився, не відбувалося.

Читайте також: 14-річний хлопець пішов із дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти

Нагадаємо, 13-річну дівчинку шукали в Ізюмі. Поліціянти з’ясували, що вона пішла в гості до знайомої.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 26 липня: приліт “бандеролі”, FPV атакував вантажівку
Новини Харкова – головне 26 липня: приліт “бандеролі”, FPV атакував вантажівку
26.07.2026, 21:44
“Конвульсії” – Коваленко про події в Куп’янську та танкові прориви (відео)
“Конвульсії” – Коваленко про події в Куп’янську та танкові прориви (відео)
26.07.2026, 19:10
FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці
FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці
26.07.2026, 12:43
Припинити косити “під нуль” траву в Харкові просять Терехова
Припинити косити “під нуль” траву в Харкові просять Терехова
26.07.2026, 15:08
Харків може залишитися без вишів і науковців: їх переманюють на захід України
Харків може залишитися без вишів і науковців: їх переманюють на захід України
26.07.2026, 18:01
Без виснажливої ​​спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня
Без виснажливої ​​спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня
26.07.2026, 20:20

Новини за темою:

26.07.2026
Перші секунди після удару “бандеролі” по Харкову показала поліція (відео)
26.07.2026
Масштабна пожежа внаслідок удару КАБами сталася в Ізюмі
26.07.2026
Наслідки “прильоту” усувають у Харкові: постраждалих уже 16
26.07.2026
Господиня загинула: лікарі борються за життя вівчарки, пораненої в Харкові
26.07.2026
Харків може залишитися без вишів і науковців: їх переманюють на захід України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Щоб повернути до рідних: поліція Харківщини шукала чоловіка зі втратою пам’яті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 21:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Берестинського району ввечері 25 липня отримали повідомлення про зникнення 79-річного мешканця села Піщанка. Він вийшов зі свого двору та не повернувся".