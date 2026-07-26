Щоб повернути до рідних: поліція Харківщини шукала чоловіка зі втратою пам’яті

Поліціянти Берестинського району ввечері 25 липня отримали повідомлення про зникнення 79-річного мешканця села Піщанка. Він вийшов зі свого двору та не повернувся.

“На пошуки пенсіонера було орієнтовано особовий склад та уже за декілька годин правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка. Його виявили на території Наталинської громади, коли він пішки рухався мостом. Як зʼясувалося, чоловік має проблеми з памʼяттю”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіка повернули додому. Поліціянти зазначили: жодних протиправних дій щодо пенсіонера, який загубився, не відбувалося.

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