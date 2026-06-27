Live

14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти

Події 15:46   27.06.2026
Оксана Якушко
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти

Поліціянти Харківщини оперативно розшукали підлітка із села Левківка, повідомляє Нацполіція.

Про зникнення 14-річного хлопця у Чугуївське РУП 27 червня повідомила його бабуся. Жінка розповіла, що онук пішов із дому і не повернувся. Мобільного телефону при собі дитина не мала.

Правоохоронці відпрацювали можливі маршрути пересування неповнолітнього та налагодили взаємодію з працівниками залізниці. Під час розшуку та завдяки спільним зусиллям поліціянтів і залізничників хлопця розшукали в Балаклії.

На щастя, жодних протиправних дій щодо нього не скоїли.

Читайте також: Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
27.06.2026, 16:35
Спалити живцем жінку хотів чоловік на Харківщині
Спалити живцем жінку хотів чоловік на Харківщині
27.06.2026, 13:35
Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни
Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни
27.06.2026, 12:46
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
27.06.2026, 14:41
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)
27.06.2026, 09:44
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
27.06.2026, 11:04

Новини за темою:

27.06.2026
Спалити живцем жінку хотів чоловік на Харківщині
27.06.2026
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
26.06.2026
Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
21.06.2026
16-річний хлопець розсікав за кермом на Берестинщині і попався копам
19.06.2026
Заліз у димар, вкрав $10 тисяч на Харківщині – і втік у Запоріжжя


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 15:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харківщини оперативно розшукали підлітка із села Левківка, повідомляє Нацполіція.".