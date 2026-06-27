14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
Поліціянти Харківщини оперативно розшукали підлітка із села Левківка, повідомляє Нацполіція.
Про зникнення 14-річного хлопця у Чугуївське РУП 27 червня повідомила його бабуся. Жінка розповіла, що онук пішов із дому і не повернувся. Мобільного телефону при собі дитина не мала.
Правоохоронці відпрацювали можливі маршрути пересування неповнолітнього та налагодили взаємодію з працівниками залізниці. Під час розшуку та завдяки спільним зусиллям поліціянтів і залізничників хлопця розшукали в Балаклії.
На щастя, жодних протиправних дій щодо нього не скоїли.