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Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни

Події 12:46   27.06.2026
Оксана Якушко
Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни

Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності НАК “Нафтогаз”, повідомили у корпорації.

Атаки росіян відбувалися останні два дні – ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони. На підприємстві є руйнування, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень

«Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 12:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності НАК “Нафтогаз”, повідомили у корпорації.".