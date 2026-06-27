Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни

Росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності НАК “Нафтогаз”, повідомили у корпорації.

Атаки росіян відбувалися останні два дні – ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони. На підприємстві є руйнування, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень

«Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.