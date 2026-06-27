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Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу

Події 11:04   27.06.2026
Оксана Якушко
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.

Проти цивільного населення окупанти застосували РСЗВ і БпЛА різних видів.

Під атакою ворога перебували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Пошкоджені приміщення АЗС.

Посеред дня окупанти завдали удару по Ізюму. На місці загинула 79-річна жінка, ще троє людей постраждали. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки й автівки.

В селищі Борова руйнувань зазнав приватний будинок.

Вночі на території Дергачівської громади росіяни вдарили БпЛА по АЗС. На місцях влучань сталися пожежі.

Ворожий дрон поцілив в цивільну автівку на території села Шестакове Чугуївського району. З травмами 44-річного водія ушпиталили.

На території Великобурлуцької громади зруйновані приватні домогосподарства.

У Богодухівському районі постраждала цивільна та залізнична інфраструктура. В селі Сінне пошкоджені приватні будинки і гараж.

У Богодухові частково зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені приватні будинки, АЗС і автобус.

Внаслідок влучання БпЛА в селі Губарівка пошкоджені автівки. Постраждали двоє чоловіків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 11:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.".