Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.
Проти цивільного населення окупанти застосували РСЗВ і БпЛА різних видів.
Під атакою ворога перебували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Пошкоджені приміщення АЗС.
Посеред дня окупанти завдали удару по Ізюму. На місці загинула 79-річна жінка, ще троє людей постраждали. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки й автівки.
В селищі Борова руйнувань зазнав приватний будинок.
Вночі на території Дергачівської громади росіяни вдарили БпЛА по АЗС. На місцях влучань сталися пожежі.
Ворожий дрон поцілив в цивільну автівку на території села Шестакове Чугуївського району. З травмами 44-річного водія ушпиталили.
На території Великобурлуцької громади зруйновані приватні домогосподарства.
У Богодухівському районі постраждала цивільна та залізнична інфраструктура. В селі Сінне пошкоджені приватні будинки і гараж.
У Богодухові частково зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені приватні будинки, АЗС і автобус.
Внаслідок влучання БпЛА в селі Губарівка пошкоджені автівки. Постраждали двоє чоловіків.