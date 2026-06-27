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Одна погибшая, шесть пострадавших из-за ударов россиян по Харьковщине за сутки

Происшествия 11:04   27.06.2026
Оксана Якушко
Одна погибшая, шесть пострадавших из-за ударов россиян по Харьковщине за сутки

За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов, сообщает Нацполиция.

Против гражданского населения оккупанты применили РСЗО и БпЛА разных видов.

Под атакой врага находились Шевченковский и Основянский районы Харькова. Повреждены помещения АЗС.

Посреди дня оккупанты нанесли удар по Изюму. На месте погибла 79-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены  многоквартирные жилые дома и автомобили.

В поселке Боровая разрушен частный дом.

Ночью на территории Дергачевской громады россияне ударили БпЛА по АЗС. На месте одного попадания возник пожар.
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль на территории села Шестаково Чугуевского района. С травмами 44-летнего водителя госпитализировали.

На территории Великобурлукской громады разрушены частные домохозяйства.

В Богодуховском районе пострадала гражданская и железнодорожная инфраструктура. В селе Сенное повреждены частные дома и гараж.

В Богодухове частично разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены частные дома, АЗС и автобус.

В результате попадания БпЛА в селе Губаревка повреждены автомобили. Пострадали двое мужчин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 11:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов, сообщает Нацполиция.".