Сегодня 5 августа 2026: какой праздник и день в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. В 1844 году в Чугуеве родился украинский художник Илья Репин. В 1858-м завершили прокладку первого трансатлантического телеграфа. В 1940-м СССР аннексировал Латвию. В 1962-м нашли мертвой Мэрилин Монро. В 1967-м вышел первый альбом группы «Pink Floyd», а в 1983-м фильм «Рискованный бизнес», который сделал звездой Голливуда Тома Круза. В 2022-м учредили награду Президента Украины «За оборону Украины».

Праздники и памятные даты 5 августа

5 августа в мире – Международный день светофора.

Также сегодня: Всемирный день устриц, День нижнего белья, День свежего дыхания.

5 августа в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. Подробнее.

5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской области родился художник Илья Репин. Подробнее.

5 августа 1858 года завершили прокладку первого трансатлантического телеграфного кабеля по дну Атлантического океана. Подробнее.

5 августа 1940 года СССР аннексировал Латвию. Подробнее.

5 августа 1962 года домработница и психиатр американской актрисы Мэрилин Монро нашли ее мертвой. Подробнее.

5 августа 1967 года вышел первый альбом группы «Pink Floyd» — «The Piper at the Gates of Dawn». Он остался единственным, созданным и записанным под руководством основателя и первого лидера группы Сида Баррета. Подробнее.

5 августа 1983 года в кинопрокат в США вышла комедия «Рискованный бизнес» – фильм, который сделал звездой Тома Круза. В ленте он играет подростка из Чикагского пригорода, который за несколько дней отсутствия родителей успевает нажить себе много неприятностей. А в конце концов, неплохо зарабатывает, организовав дома бордель. Культовой стала сцена, где Круз танцует по дому в рубашке, носках и нижнем белье, под хит Боба Сигера «Old Time Rock and Roll».

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Также запомнился постер фильма с женскими ногами на капоте Porsche. Успех «Рискованного бизнеса» открыл Тому Крузу путь к главным ролям. Уже через три года он сыграл Пита «Мэверика» Митчелла в фильме «Top Gun» («Лучший стрелок»), который окончательно превратил молодого актера в мировую суперзвезду.

5 августа 2022 года была учреждена награда Президента Украины «За оборону Украины». Подробнее.

Церковный праздник 5 августа

5 августа – предпраздник Преображения Господня. Почитают память мученика Евсигния. Подробнее.

Народные приметы 5 августа

Если 5 августа на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

Какая погода 5 августа, таким будет и остаток месяца.

Если 5 августа гроза, то будет богатый урожай зерна.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя говорить во время работы в поле или на огороде.

Нельзя отказывать в помощи – ни людям, ни животным.