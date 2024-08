Сегодня 5 августа: какой праздник и день в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. В 1844 году в Чугуеве родился украинский художник Илья Репин. В 1858-м завершили прокладку первого трансатлантического телеграфа. В 1962-м нашли мертвой Мэрилин Монро. В 1967-м вышел первый альбом группы «Pink Floyd». В 2023-м российская армия ударила КАБом по центру переливания крови в Купянском районе Харьковской области.

Праздники и памятные даты 5 августа

5 августа в мире – День свежего дыхания.

Также отмечают: Международный день светофора, Всемирный день устриц, День нижнего белья.

5 августа в истории

5 августа 1772 года произошел первый раздел Речи Посполитой. «Добрые соседи» Польши – Пруссия, Австрия и Россия – в конце ХVIII века решили воспользоваться политическим кризисом в стране и ее военной слабостью. Польские земли они «прихватили» без военных действий и вынудили сейм официально признать множественные аннексии. Подробнее.

5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской области родился художник Илья Репин. Подробнее.

5 августа 1858 года завершили прокладку первого трансатлантического телеграфного кабеля по дну Атлантического океана. Подробнее.

5 августа 1962 года домработница и психиатр американской актрисы Мэрилин Монро нашли ее мертвой. Подробнее.

5 августа 1967 года вышел первый альбом группы «Pink Floyd» — «The Piper at the Gates of Dawn». Он остался единственным, созданным и записанным под руководством основателя и первого лидера группы Сида Баррета. Подробнее.

5 августа 2022 года была учреждена награда Президента Украины «За оборону Украины».

5 августа 2023 года российская армия ударила КАБом по центру переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Первым о военном преступлении россиян сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он написал, что есть раненые и погибшие.

На следующий день начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в результате удара произошел масштабный пожар, погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения. В Харьковском медицинском университете сообщили: среди погибших – хирург Владислав Титаренко, выпускник вуза 2018 года.

«Владислав погиб при бомбардировке Купянского пункта переливания крови, выполняя свой профессиональный долг и спасая жизнь нашим военным», — написали на странице университета в facebook.

Церковный праздник 5 августа

5 августа – предпраздник Преображения Господня. Почитают память мученика Евсигния. Он родился в Антиохии в середине ІІІ века. В течение 60 лет служил в войсках римских императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция, Константина Великого и его сыновей. В начале царствования Константина Великого он был свидетелем явления на небе звездного креста, предвещавшего Константину победу. В старости святой Евсигний оставил военную службу и проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Так он дожил до царствования Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество. По доносу одного из антиохийских граждан, святой Евсигний как христианин предстал перед судом императора Юлиана. На тот момент старцу было уже 110 лет. Он поставил императору в пример предшественника Константина Великого и подробно рассказал, как был очевидцем явления на небе креста. Юлиан приказал отсечь Евсигнию голову.

Народные приметы 5 августа

Если 5 августа на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

Какая погода 5 августа, таким будет и остаток месяца.

Если 5 августа гроза, то будет богатый урожай зерна.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя говорить во время работы в поле или на огороде.

Нельзя отказывать в помощи – ни людям, ни животным.